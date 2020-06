Mulher de 40 anos agredida por ex-companheiro em metro de Odivelas

Uma mulher de 40 anos foi agredida pelo ex-companheiro, esta segunda-feira à noite, junto a uma das saídas do metro de Odivelas. "Vi um rapaz a bater numa rapariga. Ela estava a discutir com ele. Ele deu-lhe um soco, ela caiu e bateu com a cabeça no chão", conta uma das testemunhas, em declarações à TVI24.

O agressor tentou fugir do local depois da agressão mas algumas das pessoas que se encontravam no local e assistiram à situação impediram-no. Um militar da GNR, apesar de estar de folga, procedeu à detenção do homem.

A vítima teve de receber assistencia hospitalar e foi transportada pelos bombeiros de Odivelas para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.