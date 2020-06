Santos Populares. Restaurantes assumem papel principal

Com bares e discotecas fechadas e os Santos Populares oficialmente cancelados, os restaurantes assumem o lugar nos festejos e tentam fazer a festa, ainda que com grandes limitações. Em Lisboa, o alargamento das esplanadas ajuda a manter o distanciamento social e a preparar um programa diferente para os próximos dias.

Por exemplo, na Praça do Comércio, entre os dias 10 e 13 de junho vai ter lugar o evento “Santos na Praça”, no Ministerium, onde se poderão comer as típicas sardinhas e beber cerveja. E, à semelhança da maioria dos restaurantes, os jantares funcionam apenas por marcação. Também em Monsanto, os Santos Populares vão ser celebrados através do “Monsanto Open Air Restaurant” – um restaurante ao ar livre, com 1500 metros quadrados e capacidade para 200 pessoas.

A Câmara Municipal de Lisboa cancelou oficialmente todos os festejos de Santo António durante os próximos dias, mas os proprietários dos espaços de diversão noturna veem nos eventos feitos pelos restaurantes mais uma injustiça e sentem-se “marginalizados”.

“Afinal de contas, o que é proibido? São os ajuntamentos? Mas vai haver Avante!. Relativamente aos Santos Populares, estão proibidos na nossa freguesia (Misericórdia) mas, noutras freguesias, sabemos que vão avançar com Santos Populares. O vírus tem relógio e escolhe freguesias?”, questionou a proprietária de um dos bares do Bairro Alto.