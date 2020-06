Morreu a atriz Maria José de Basto

Tinha uma carreira com mais de 80 anos.

A atriz Maria José morreu, esta quarta-feira, em Lisboa, aos 92 anos, confirmou uma fonte próxima da família.

Com uma carreira com mais de 80 anos, Maria José de Basto, mãe da também atriz Rita Ribeiro, participou em várias produções televisivas como Um Amor Feliz, Giras e Pirosas, Roseira Brava ou Na Paz dos Anjos, na RTP, a comédia infantil Chiquititas, na SIC, ou mais recentemente as telenovelas Meu Amor e Doida por Ti, na TVI.

Mas foi no teatro que começou, e continuou, pois foram os palcos que mais marcaram a sua carreira. Estreou-se oficialmente em 1933, quando ainda era criança na revista Pernas ao Léu. Em 2015, atuou no Teatro Nacional D. Maria II em 74 Eunices, uma homenagem a Eunice Muñoz.