Portugal emite 1505 milhões em duplo leilão de obrigações do tesouro

O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública emitiu, esta quarta-feira, 1505 milhões de euros em obrigações do tesouro (OT), a seis e dez anos, com taxas de juro inferiores às registadas em operações idênticas realizadas em maio.

A operação colocou 920 milhões de euros em obrigações com maturidade a dez anos (em 18 de outubro de 2030), com uma taxa de 0,595%. A 13 de maio o IGCP tinha colocado 742 milhões de euros em títulos desta linha, com uma taxa de 0,852%. Nesta operação, a procura superou a oferta em 1,5 vezes, o que compara com o rácio de 1,94 vezes em maio.

No duplo leilão desta quarta-feira também foram também colocados 585 milhões de euros em OT com maturidade a seis anos (em 21 de julho de 2026, com uma taxa de 0,137% (que compara com a taxa de 0,258% que o IGCP teve de pagar em maio, por emissão de obrigações a cinco anos. Neste caso, a procura pelas obrigações a seis anos superou a oferta em 2,08 vezes, o que se situa abaixo do rácio registado na emissão comparável de abril (2,34 vezes).