AEP. Luís Miguel Ribeiro reeleito para o triénio 2020-2022

Luís Miguel Ribeiro foi reeleito presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) para o triénio 2020-2022, após as eleições que contaram apenas com a lista única por si encabeçada. Ainda assim, este terá sido um dos atos eleitorais mais participados dos últimos tempos.

Luís Miguel Ribeiro manifestou a sua enorme satisfação pelo empenho e participação dos associados e recordou que “para a AEP chegar até aqui foi fundamental atingir o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade económica, alcançado com o esforço coletivo das anteriores e atual equipa de gestão, dos colaboradores e das suas participadas, com destaque para a Exponor”.

O presidente da AEP lembrou que “este mandato vai exigir um esforço redobrado da AEP na defesa das empresas, no sentido de garantir que o Governo fará chegar os apoios necessários para a manutenção da atividade empresarial e para a criação de emprego de qualidade. Sabemos que nos próximos anos, a AEP terá de ser o interlocutor das empresas junto do Estado e o parceiro do Estado no apoio às empresas”.

“É chegado o momento de construirmos um novo ciclo de afirmação e de crescimento, norteado por linhas de ação que garantam não apenas a sustentabilidade do projeto associativo, mas que reforcem a capacidade de intervenção da AEP, para a qual muito contribuirá a representatividade das empresas associadas que constituem os órgãos sociais para este mandato, que conta com a entrada de 16 novos empresários”, referiu Luís Miguel Ribeiro.