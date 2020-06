Lea Michele terá contactado ex-colegas de Glee para pedir desculpa

Lea Michele manifestou-se publicamente contra o racismo e acabou por se ver envolvida em polémica, com algumas ex-colegas da série Glee a terem acusado de ter tido atitudes desadequadas nos bastidores das gravações.

A atriz começou por partilhar um pedido de desculpas público nas redes sociais, na qual se mostrava arrependida de alguns comportamentos.

Mas, segundo uma fonte próxima, Lea Michele foi mesmo mais longe para tentar emendar os erros do passado.

A revista Us Weekly, que cita uma fonte próxima da atriz, adianta que esta chegou mesmo a entrar em contacto com as ex-colegas para lidarem com o que aconteceu no passado e talvez conseguir pô-lo atrás das costas.

"Esta experiência fez com que ela reavaliasse o seu comportamento no passado",explica a mesma fonte. "Esta é uma aprendizagem séria e ela está comprometida em fazer esses ajustes como uma mudança completa de vida para o futuro. Ela está a ouvir aqueles que se manifestaram e tem procurado ter conversas abertas e honestas", acrescentou.

Recorde-se que a atriz está grávida do primeiro filho, fruto do casamento com Zandy Reich.