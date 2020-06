Golo de Corona coloca FC Porto na liderança isolada da I Liga

O FC Porto recebeu e venceu esta noite o Marítimo por 1-0, na jornada 26 da Liga portuguesa.

Corona, aos seis minutos, fez o único golo do encontro, colocando de novo o dragão na liderança isolada do campeonato, agora com 63 pontos, mais dois do que o segundo classificado Benfica (61).

Os azuis-e-brancos ainda terminaram o jogo reduzidos a 10 unidades, após expulsão de Alex Telles aos 85'.

Recorde-se que à tarde o Benfica tropeçou no Algarve, com um empate a duas bolas ante o Portimonense - o quarto empate consecutivo dos encarnados na prova. O clube da Luz soma apenas uma vitórias nos últimos 10 jogos em todas as competições.