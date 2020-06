DGS publica guia de recomendações por tema e sector de actividade

A DGS relembra que as orientações e normas contemplam medidas recomendadas com base “na melhor evidência técnica e científica” disponível à data da sua publicação

A Direcção-Geral da Saúde publicou esta quinta-feira um guia de recomendações por tema que podem ser adaptadas aos diferentes sectores de actividade. O objectivo é facilitar a pesquisa de orientações com medidas para mitigar a covid-19.

“O objetivo é facilitar a procura de orientações próprias para cada setor/tema, através da equiparação com outros setores para os quais já existem documentos técnicos elaborados”, explica.

A DGS relembra que as orientações e normas contemplam medidas recomendadas com base “na melhor evidência técnica e científica” disponível à data da sua publicação, “sendo por isso fundamental o seu cumprimento para uma efetiva mitigação da pandemia da covid-19″.

“Com a abertura dos estabelecimentos e serviços, as recomendações constantes nos documentos técnicos da DGS devem ser adotadas com os devidos ajustes à realidade local e particularidade de cada setor ou atividade, conjuntamente com o cumprimento da legislação em vigor”, sublinha.

No “Guia de recomendações por tema e setor de atividade” são contempladas as atividades aquáticas, culturais, artísticas e desportivas e estética. O setor do ensino, restauração e bebidas, saúde e bem-estar, turismo também estão presentes no guia, bem como atividades sindicais, eventos de natureza familiar (como casamentos e batizados), feiras e mercados, serviço mortuários, trabalhadores agrícolas, vendas porta a porta, jardins ou reuniões de condomínio.