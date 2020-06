De acordo com os mesmos dados, o número de postos de trabalho assalariado perdidos em França entre janeiro e março foi quase exclusivamente no setor privado (497.400).

A França perdeu meio milhão de empregos no primeiro trimestre do ano. Trata-se da maior redução trimestral pelo menos desde 1990, revelou o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE).

No primeiro trimestre do ano, o país perdeu 502.400 empregos, passando o total de empregados a ser de 25.041.400 no final de março, o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2017, anunciou o INSEE.

De acordo com os mesmos dados, o número de postos de trabalho assalariado perdidos em França entre janeiro e março foi quase exclusivamente no setor privado (497.400).