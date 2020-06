​Portugal com quinto maior recuo na União Europeia de mortes na estrada

Portugal está entre os oito países da União Europeia que registaram uma redução de mortes na estrada superior à média, segundo os dados publicados esta quinta-feira pela Comissão Europeia.

Em comparação com 2010, Portugal registou uma diminuição de 33%. Ao todo, é o quinto maior recuo na União Europeia alusivo à percentagem de mortes em acidentes rodoviários.

Europa segura

Em todo o continente europeu, houve uma diminuição de 23% no número de mortes na estrada. Só em 2019, registaram-se 22800 óbitos, menos cerca de 7000 em relação a 2010. Se compararmos com 2018, o número diminuiu 2%. “Com uma média de 51 mortes na estrada por cada milhão de habitantes, a Europa continua a ser, de longe, a região mais segura do mundo em matéria de segurança rodoviária”, pode ler-se em comunicado.

Grécia lidera

É a Grécia que comanda a tabela com a maior percentagem de redução de número de mortes na estrada, com menos 45%. Já a Holanda surge como o único país da União Europeia cujos números aumentaram significativamente, ou seja, 9% de 2010 para 2019.