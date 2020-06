Apresentador e publicidade

por Pedro d'Anunciação

Estava há dias a ver um telediário, e o apresentador anunciou às tantas ‘um minuto exacto’ de publicidade. No entanto a publicidade veio, e o minuto prolongou-se indefinidamente. Embora sem ver os anúncios, fiquei um tempo infinito à espera de que o apresentador, no seu regresso, desse um explicação do erro. Não deu.

Mudei então de canal. Porque, embora eu ache que os Meios de Comunicação devem ter o máximo de publicidade, e todos as formas à sua disposição para se comercializarem o melhor possível, entendo que os jornalistas devem ter o máximo cuidado em separarem a sua actividade das actividades comerciais das respectivas empresas. Por uma questão de credibilidade. Aquele jornalista, e o telediário daquela estação, deixaram de ser para mim credíveis.

Percebi então porque algumas pessoas em meu redor se tinham rido tanto do anúncio do apresentador, e aproveitaram a publicidade para irem embora, e deixarem de ver a TV.

Sei que a tal estação de TV tem muitos bons jornalistas e apresentadores, pelo que prefiro não dizer aqui o seu nome