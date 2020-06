Efemérides de 12 de Junho

1514 O Papa Leão X (1475-1521, entronizado em 1513) criou há 506 anos a Diocese do Funchal, que inicialmente compreendia todas as terras até então descobertas ou conquistadas, pertencentes à ordem militar de Cristo pelas doações do infante D. Henrique e pelas do Rei D. Duarte.

1665 A cidade de Nova Iorque, fundada em 1609 pelos holandeses, foi submetida há 355 anos à lei inglesa, mais de um Século antes da independência americana.

1834 Foi fundada há 186 anos a Associação Comercial de Lisboa, então denominada Associação Mercantil Lisbonense, e hoje também conhecida por Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.

1875 A figura do Zé Povinho, criada por Rafael Bordalo Pinheiro, e ainda popularizada hoje nas faianças das Caldas da Rainha, apareceu pela primeira vez há 145 anos na revista Lanterna Mágica, 4 anos antes de o seu autor lançar o jornal satírico “O António Maria”, nome que era uma referência clara ao adversário nele mais satirizado, António Maria Fontes Pereira de Melo (1812-69).

1937 A purga estalinista toma forma efetiva, depois da morte de velhos militantes bolcheviques em Janeiro, com a execução há 83 anos dos generais do Exército Vermelho acusados de alta traição.

1940 Portugal (salazarista) e Espanha (franquista) divulgaram há 80 anos, no início da II Guerra Mundial, a declaração conjunta de neutralidade.

1947 Realizou-se há 73 anos a Conferência de Paris, para a Cooperação Económica Europeia com o objetivo de discutir a proposta do Plano Marshall (1880-1959), apresentada a 5 de junho pelo homónimo secretário de Estado dos EUA (em funções entre 47-49), e recusada pelo Portugal salazarista.

1985 A Cerimónia de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal à CEE teve lugar há 34 anos, junto dos Jerónimos, no mesmo dia que em Espanha, concretizando-se a integração dos 2 Estados no 1º de Janeiro seguinte.

2015 A Justiça francesa absolveu há 2 anos o ex-director de FMI, Dominique Strauss Kahn, num processo por proxenetismo iniciado 4 anos antes nos EUA, não conseguindo porém permitir-lhe candidatar-se às presidenciais francesas em que era favorito (acabando por ganhá-las François Hollande).

2018 O Presidente americano Donald Trump e Kim Jong-un fizeram há 2 anos uma reunião de cúpula entre os EUA e a Coreia do Norte na ilha Sentosa, Singapura, que ficou como uma medalha do segundo.

2019 A Policia de Hong-Kong dissolveu há 1 ano a massiva manifestação contra a polémica Lei de Extradição.