PSP reforça fiscalização na noite de Santo António

Os novos casos de covid-19 na área metropolitana de Lisboa continuam a não dar sinais de abrandamento e a fiscalização vai ser reforçada no fim de semana para desmobilizar ajuntamentos na capital e na periferia. Fonte oficial da PSP indicou ao i que as ações vão ser reforçadas em Lisboa durante a madrugada desta sexta-feira, véspera de Santo António, em particular a partir das 2 horas da manhã, quando costumava haver maior movimento nos bairros históricos da cidade. Se noutros anos a ação da PSP já é visível nas noites de Santo António desta vez a preocupação é travar concentrações e o ‘botellón’.

Depois de a ministra da Presidência Marina Vieira da Silva ter dito que as festas populares e arraiais estão este ano “expressamente proibidos” – remetendo para a Resolução do Conselho de Ministros que há duas semanas prorrogou o estado de calamidade e proíbe “desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza – a diretora-geral da Saúde disse ontem que nada impede os restaurantes que estejam abertos de terem os habituais grelhadores no exterior. “Nada impede que haja uma boa esplanada e que essa esplanada tenha música e que essa música seja acompanhada de um grelhador e de umas belas sardinhas”, disse Graça Freitas, sublinhando que está em causa o cumprimento de regras. “É uma nova normalidade. As coisas podem fazer-se, mas com regras”, apelou a diretora-geral da Saúde, que horas depois reiterou que os arraiais tradicionais estão proibidos. “Não contrario em nada, nem no que está na legislação nem no que está nas regras e nas orientações e, muito menos, no que está no despacho da Câmara Municipal de Lisboa que é aplicável nestas circunstâncias”, disse Graça Freitas.

As regras, em Lisboa, foram apertadas na quarta-feira, entrando em vigor no próprio dia em que foram anunciadas. As pastelarias fecham às 19h e os restaurantes “o mais tardar” às 24h, o que vale também para casas de fado. Uma das determinações das autarquia foi que “todos os estabelecimentos estão proibidos de instalar no espaço público novo mobiliário urbano, como cadeiras, mesas e equipamentos de confeção de alimentos, como grelhadores ou fogareiros. Está proibida a expansão da área de esplanada”, informou o município. Ou seja, não é possível instalar grelhadores de propósito para o Santo António, embora seja uma incógnita como será possível fiscalizá-lo. O i pôde constatar também que há esplanadas que não garantem o distanciamento de dois metros preconizado nas orientações da DGS, que indicam também que à mesma mesa e com menor distância só devem sentar-se coabitantes.

Sintra lidera aumento de casos mas não mudou regras

Antes de Lisboa, que proibiu também a venda de álcool a partir das 16h em lojas de conveniência e estações de serviço até ao próximo domingo, também Cascais já tinha avançado com limitações à venda de álcool nas bombas de gasolina com o intuito de prevenir concentrações.

No concelho de Sintra, que nos últimos dias continuou a registar o maior aumento de novos casos em termos absolutos, não foram anunciadas novas regras. O i solicitou um ponto de situação ao município, mas não teve resposta.

Na quarta-feira, a ministra da Saúde apontou as freguesias de Queluz-Belas, Agualva, Mira Sintra e Rio de Mouro (Sintra) como as mais preocupantes no concelho. Ontem, viam-se poucas pessoas na rua e muitos estabelecimentos fechados, com o feriado marcado por aguaceiros a diminuir o movimento, mas em dias de sol também tem sido possível ver esplanadas e jardins com mais movimento, além do movimento associado aos transportes públicos. Os parques infantis continuam fechados, ao contrário do que acontece em alguns jardins de Lisboa – apesar de a resolução de concelho de ministros, que vigora até à próxima segunda-feira, também ditar que parques recreativos para crianças devem continuar fechados. Na Amadora, Marta Temido destacou as freguesias da Encosta do Sol e Mina d’Água. Já em Lisboa, a ministra da Saúde referiu as freguesias Arroios e Santo António (Lisboa), mas já ontem, e após críticas da junta de freguesia de Arroios, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, disse que a inclusão de Arroios na lista de freguesias com surtos se tratou de um lapso.

Ontem foram confirmados 310 novos casos de covid-19, 283 na região de Lisboa. Apesar de os dados se referirem a diagnósticos feitos no feriado, dias em que há menos atividade, incluindo com laboratórios privados fechados, o número foi ligeiramente superior ao do dia anterior. No concelho de Sintra foram registados 48 novos casos, subindo para um total de 187 novos casos desde segunda-feira. No concelho de Lisboa registaram-se 38 novos casos, sendo 149 desde o início da semana. Tanto no concelho da Amadora como no concelho de Loures registaram-se 21 novos casos, registando-se 100 novos casos na Amadora desde segunda-feira e 116 novos casos em Loures. A maioria dos novos casos confirmados desde o início da semana foram pessoas jovens, em particular na casa dos 20 e 30 anos. Dos 1032 novos infetados com idade conhecida, 67% tinham menos de 50 anos. Ainda assim, desde segunda-feira registaram-se 83 novos casos em pessoas com mais de 70 anos.

O número de doentes internados com covid-19 aumentou desde o início da semana. O aumento verificou-se em alguns hospitais da grande Lisboa, embora o número de doentes se encontre ainda dentro da capacidade instalada nos hospitais. Ainda assim, acaba por condicionar a retoma de atividade programada, sendo que os hospitais e centros de saúde dos concelhos mais afetados receberam instruções na semana passada para manter suspensa atividade não urgente (ver ao lado).

No top 10 dos países europeus com mais novos casos

Com a maioria dos novos casos centrados na região de Lisboa, Portugal tem estado entre os países europeus com mais novos diagnósticos de covid-19 mas ontem aumentaram também os novos diagnósticos tanto em Itália como em Espanha, que voltaram a notificar mais novos casos do que o balanço feito pelas autoridades portuguesas. O mesmo aconteceu na Alemanha.

O número de diagnósticos está também ligado aos testes e rastreios feitos e à rapidez de notificação às autoridades de saúde, pelo que não é linear estabelecer comparações só com base nos números de casos confirmados reportados pelos diferentes países. Com esta ressalva, Portugal tem estado nos últimos tempos no top 10 dos países europeus que continuam a registar mais novos casos de covid-19, uma tabela liderada por Rússia e Reino Unido, ao passo que países como a Bélgica ou mesmo a Suécia, que já estiveram nos lugares cimeiros de mais novos casos reportados, registam agora menos novas infeções.