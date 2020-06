Cultura

12 de junho 2020

O dia de Portugal além-fronteiras. Goesa Nádia Rebelo interpreta Hino Nacional

A goesa Nádia Rebelo assinalou a data do 10 de junho, dia de Portugal, de Cãmões e das Comunidades Portuguesas com uma interpretação do Hino Nacional, que já soma milhares de visualizações. Veja o vídeo.