A chuva está de regresso esta sexta-feira, segundo as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), que apontam também para temperaturas abaixo do normal para a época do ano.

O IPMA prevê períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, nas previsões admite-se mesmo possibilidade de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

As máximas não deverão ultrapassar os 22ºC em Setúbal e Faro e as mínimas descem aos 6ºC na Guarda.