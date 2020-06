O ‘sermão’ de João Pedro Costa aos homens (que vandalizaram estátua)

O vereador social-democrata João Pedro Costa considera que o que aconteceu com a estátua do Padre António Vieira, em Lisboa, foi um “acto criminoso, de uma ideologia intolerante” e anunciou, no Facebook, que o PSD vai apresentar uma moção de condenação na próxima reunião da Câmara Municipal.

“Algum peixe, provavelmente um torpedo (um peixe que faz tremer o braço aos pescadores), quis lembrar quanto o Sermão de Santo António aos Peixes é atual”, começou por escrever.

“Só que, quem vandalizou o defensor da liberdade dos índios, em 1652, em S. Luiz do Maranhão, não é nenhum dos 22 pescadores que, perante o sermão de Santo António, "confessaram seus furtos, todos, tremendo, restituíram o que podiam (...) e se emendaram".

Foram antes homens que extorquem o que não lhes pertence, sem recearem as consequências dos seus actos: "o que me espanta é que pesquem tanto, e que tremam tão pouco", acrescentou.

Para o vereador, “trata-se de um acto criminoso, de uma ideologia intolerante, pelo que o PSD irá apresentar na próxima reunião da CML uma Moção de condenação”.

