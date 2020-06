Avó de Maddie morreu com covid-19 antes de serem conhecidos desenvolvimentos no caso

Eileen, mãe de Gerry McCann, pai de Maddie, morreu aos 80 anos semanas antes de as autoridades – portuguesas, inglesas e alemãs – terem anunciado novos desenvolvimentos, que apontam para o suspeito Christian Brückner.

Segundo a imprensa britânica, a avó de Maddie não terá resistido a complicações da covid-19. Eileen esteve várias vezes em Portugal para apoiar o filho e a nora e disse sempre que nunca perderia a esperança de que a neta um dia voltasse a casa.

A ex-proprietária de um bar terá morrido no mês passado. As cerimónias fúnebres realizaram-se de forma privada em St Conval"s, East Renfrewshire, perto do local onde vivia.