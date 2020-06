ATL vão abrir de forma faseada

A situação epidemiológica do país obrigou a algumas mudanças por parte da DGS sobre a abertura dos estabelecimentos.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, revelou, esta sexta-feira, que a abertura dos Ateliers de Tempos Livres (ATL) vai ser feita de forma faseada devido à situação epidemiológica que o país enfrenta. "Houve uma necessidade de adaptação", explicou Graça Freitas.

Recorde-se que a abertura dos ATL estava prevista para dia 1 de junho, no entanto, esta acabou por ser adiada para preparar melhor os espaços para garantir a segurança das crianças e funcionários. "Abrirão a partir de 15 de junho os que não estão integrados em estabelecimentos escolares e a partir de 26 de junho os que estiverem relacionados com as escolas", anunciou a diretora-geral da Saúde, na conferência de imprensa desta sexta-feira.

De acordo com Graça Freitas, as regras para os estabelecimentos serão conhecidas brevemente e "as orientações sairão em tempo oportuno".