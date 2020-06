Governo nomeia três novos secretários de Estado para equipa de João Leão

Depois da saída de Mário Centeno, a equipa que gere a pasta das Finanças também sofreu uma renovação. Esta sexta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa aprovou as nomeações do primeiro-ministro de Cláudia Joaquim como secretária de Estado do Orçamento, João Nuno Mendes como secretário de Estado das Finanças e Miguel Cruz como secretário de Estado do Tesouro, de acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República.

Além disso, António Mendonça Mendes, atual secretário de Estado, passa a ser secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, substituindo Ricardo Mourinho Félix, sendo o único membro da equipa de Mário Centeno que se mantém no Governo.