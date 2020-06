Casos de covid-19 levam ao encerramento de duas creches e um jardim de infância na Amadora

As crianças estão todas a cumprir isolamento profilático.

Duas creches e um jardim de infância da Amadora foram encerrados, esta sexta-feira, depois de terem sido confirmados dois casos de covid-19 nos estabelecimentos.

As creches localizam-se na Atalia e no Ulmeiro.O jardim de infância fica na Damaia. A Amadora é uma das zonas de Lisboa onde existem mais casos do novo coronavírus, onde existem dois surtos, segundo a Direção-Geral da Saúde.

De acordo com a TVI24, existem vários casos suspeitos e a Administração Regional de Saúde de Lisboa (ARSL) confirmou que todos estes se encontram a ser testados. As crianças estão todas a cumprir isolamento profilático.

Os estabelecimentos foram encerrados temporariamente e os edfícios vão ser desinfetados.