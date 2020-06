Finlândia chumba proposta de Bruxelas para criação de fundo de recuperação

Comissão Europeia propôs criação de fundo comunitário de recuperação no valor de 750 mil milhões de euros para ajudar a superar impacto da pandemia.

O parlamento finlandês chumbou esta sexta-feira a proposta da Comissão Europeia para criar um fundo comunitário de recuperação de 750 mil milhões de euros, que tinha como objetivo a superar o impacto económico causado pela pandemia de covid-19.

A partir de dia 19, os 27 membros da União Europeia pretendem negociar a proposta de Bruxelas que prevê que este fundo possa ser gasto até 2024 e ainda um orçamento para o período de 2021-2027, de 1,1 bilião de euros, para compensar o impacto económico da crise.

O objetivo do Governo finlandês é reduzir a validade do plano de recuperação e ainda o prazo máximo para os empréstimos aos países, que actualmente tem o prazo de 30 anos.

“No que diz respeito ao Fundo de Recuperação, a Grande Comissão [comissão parlamentar responsável pelas políticas europeias da Finlândia] considera que a posição prudente do Governo sobre a proposta coincide com a estratégia da Finlândia, para o longo prazo e, portanto, é a forma mais apropriada de enfrentar esta fase de negociações”, explicou a comissão parlamentar em comunicado.

A comissão defende ainda que os mecanismos de subvenções e empréstimos devem estar relacionados com o princípio de responsabilidade pelas suas economias, tendo com consideração a sustentabilidade da dívida pública, estabilidade do euro e crescimento económico.