Caso Maddie. Polícia alemã critica autoridades portuguesas

As autoridades alemãs alegam que, em Portugal, a polícia não é tão rápida e eficiente como a francesa e a britânica. Além disso, confessam até, segundo avança o jornal britânico Daily Mail, que as autoridades portuguesas estão "furiosas" com o desenrolar das investigações.

De acordo com o mesmo jornal, existe mesmo uma guerra entre as autoridades portuguesas e alemãs que pode tornar-se uma ameaça para as novas linhas de investigação. Segundo a mesma publicação, uma semana depois de Christian Bruckner ter sido identificado como principal suspeito, "as equipas portuguesas não solicitaram mais nenhum pedido de informação".

Uma fonte das autoridades portuguesas, contactada pelo Daily Mail, referiu, por seu turno, que "não foram convidadas a fazer entrevistas com novas testemunhas”, criticando a estratégia da polícia alemã. "A estratégia deles está errada e não ajuda", disse.

Madeleine McCann, recorde-se, desapareceu a 3 de maio de 2007 na Praia da Luz, no Algarve, onde estava hospedada num hotel com os pais e os dois irmãos gémeos. O alemão Christian Bruckner tem sido apontado como suspeito do desaparecimento.