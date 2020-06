Motorista esfaqueado em Belas por não deixar jovens entrar em autocarro sem título de transporte

As autoridades não conseguiram ainda localizar o agressor.

Um motorista da Vimeca foi esta sexta-feira golpeado com "uma arma branca" no branço por ter impedido três jovens de entrarem no autocarro sem um título de transporte válido, em Belas, Sintra.

De acordo com uma fonte o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), citada pelo Jornal de Notícias, o incidente ocorreu pelas 17h00. Quando os jovens tentaram entrar no autocarro, o motorista chamou à atenção dos mesmos e um deles "voltou para trás e desferiu um golpe de arma branca" antes de se colocarem em fuga.

A vítima teve de ser transportado para o Hospital Amadora-Sintra para receber assistência hospitalar mas o ferimento não é considerado grave.

As autoridades não conseguiram ainda localizar o agressor e os outros dois jovens.