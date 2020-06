Sporting vence Paços de Ferreira e iguala Sp. Braga no terceiro lugar

O Sporting recebeu e venceu na noite desta sexta-feira o Paços de Ferreira, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Liga portuguesa.

Trata-se do regresso da equipa de Rúben Amorim às vitórias depois do empate diante do V.Guimarães (2-2), no Minho.

Hoje, no estádio José Alvalade, Jovane Cabral fez o único golo do encontro, de livre, aos 64 minutos.

Com a vitória, os leões saltam provisoriamente para o terceiro lugar do campeonato, com 46 pontos, os mesmos que o Sp. Braga, que recebe o Boavista, este sábado, no último encontro da jornada.