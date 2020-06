Desde o início da pandemia já morreram 34.301 pessoas no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados 55 óbitos relacionados com o novo coronavírus em Itália. Desde o início da pandemia já morreram 34.301 pessoas no país.

Foram ainda registados 346 novos casos de covid-19 desde o balanço anterior. A grande maioria dos casos confirmados deste sábado foram registados na região da Lombardia, no norte do país. No total, 236.651 pessoas já foram infetadas pelo novo vírus em Itália.