Morreu o primeiro técnico do futebol profissional infetado com covid-19

Ali Hadi, ex-técnico da seleção nacional de Sub-17 do Iraque, morreu, este sábado, infetado com covid-19, deixando o mundo do futebol de luto, anunciou a Associação Iraquiana de Futebol. A morte de Hadi é considerada a primeira morte no mundo de um técnico de futebol profissional.

Segundo a associação, o técnico de 53 anos que estava no comando técnico do Zhako, da terceira divisão iraquiana, soube que estava infetado na semana passada.

“Estendemos as mais profundas condolências à comunidade desportiva e à sua família por esta morte", escreveu a associação na sua conta oficial de Facebook.