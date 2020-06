Sp. Braga perde e fica em igualdade pontual com o Sporting no terceiro lugar da I Liga

Boavista venceu no Minho por 1-0

O Sp. Braga perdeu na noite deste sábado na receção ao Boavista, no jogo que fechou a jornada 26 da Liga portuguesa.

Na Pedreira, Alberto Bueno fez o único golo do encontro de grande penalidade, aos 57 minutos.

Com este resultado, os minhotos mantém o terceiro lugar, em igualdade pontual com o Sporting, que esta sexta-feira passou a somar 46 pontos após ter vencido o Paços de Ferreira com um golo de Jovane Cabral.

Já o FC Porto lidera isolado a prova, com 63 pontos, mais dois do que o Benfica (2.º).