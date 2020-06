A improvável troca de mensagens entre Pedro Sánchez e Miley Cyrus que já é viral

Miley Cyrus, à semelhança de outros artistas, faz parte do Global Citizen - o movimento internacional que tem como objetivo mobilizar recursos para acabar com a pobreza extrema, combater as mudanças climáticas e reduzir a desigualdade. Devido à pandemia da covid-19, o movimento tem apelado ao acesso igualitário a tratamentos médicos e foi o que Miley decidiu fazer num tweet dirigido ao primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez.

“Temos de continuar juntos no combate à covid-19 e o impacto desproporcional que tem nas comunidades marginalizadas, especialmente nas comunidades de cor. Por favor, junte-se a nós, primeiro-ministro”, escreveu Miley Cyrus no Twitter, identificando a conta oficial de Pedro Sánchez e fazendo referência ao facto de Espanha se ter envolvido no movimento Black Lives Matter, que teve origem nos Estados Unidos.

A artista fez o mesmo com o primeiro-ministro italiano e com os líderes da Holanda e da Irlanda, mas foi Pedro Sánchez que respondeu.

“Espanha está entre os líderes de iniciativas como o ACT-Accelerator para garantir um acesso equitativo a vacinas, tratamentos e meios de diagnóstico para combater a covid-19. O nosso compromisso é forte, Miley. União e uma resposta multilateral é o único caminho para não deixar ninguém para trás”, escreveu o dirigente espanhol.

A resposta de Sánchez foi o suficiente para a improvável troca de mensagens se tornar viral e originar vários memes.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN