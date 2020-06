Cristina Ferreira mostra-se sem maquilhagem: "Isto sou eu" | FOTO

Cristina Ferreira decidiu surpreender os fãs e partilhou uma fotografia sem maquilhagem. A apresentadora da SIC mostrou-se ao natural e lembrou que a maquilhagem é apenas “um acessório” do seu trabalho.

"Isto sou eu acabada de acordar, sem me pentear, sem nada. Isto sou eu. A make up é apenas um acessório do meu trabalho", escreveu na leganda imagem, que partilhou no Instagram.

A apresentadora acabou por ser bastante elogiada, destacando-se os comentários de inúmeras caras conhecidas.

“Linda”, disse a atriz Sara Pratas, bem como a apresentadora Iva Domingues. “E que linda que és”, escreveu Carolina Deslandes.

Também os fãs referiram que a maquilhagem faz “diferença”, mas realçam a beleza natural de Cristina Ferreira.

"O que faz a maquilhagem. Mas gosto igualmente assim", disse uma seguidora. "Corajosa, sem medos ou vergonha de mostrar a cara lavada ao natural. Lindíssima", escreveu outra.

“A luz que faz com que seja tão especial, essa não muda”, destacou outra fã.