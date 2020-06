Duas crianças morreram depois de terem sido deixadas trancadas em camião pelo pai

Homem está acusado de homicídio. Os dois filhos, com quatro e três anos, ficaram cerca de cinco horas fechados dentro do pesado.

Um homem de 31 anos de Oklahoma, nos Estados Unidos, foi detido pelas autoridades, sob acusação de dois homicídios, em segundo grau, depois de ter deixado os dois filhos trancados dentro do seu camião, que acabaram por morrer.

As autópsias às duas crianças, de três e quatro anos, ainda não foram realizadas, mas a causa provável é que tenham morrido devido à elevada temperatura dentro do camião e a possível falta de oxigénio.

O pai admitiu que saiu com as crianças no camião e que regressou a casa, tendo adormecido durante quatro ou cinco horas. Quando acordou não encontrou as crianças e descobriu-as dentro do veículo, segundo a imprensa norte-americana.

O homem retirou-as do camião e levou-as para casa, onde o óbito foi declarado pelos paramédicos, que tinham sido chamados.

Atualmente, está detido sob sob fiança de 750 mil dólares.