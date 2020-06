Cultura

15 de junho 2020

Palco SOL. Está aberta a votação para escolher a música que Nicholas Ratcliffe vai tocar live no Facebook do SOL

Nicholas Ratcliffe tem dado música aos leitores do SOL todos os sábados e o próximo não foge à regra. O guitarrista e compositor do grupo Café D’Alma voltou a pedir ajuda aos leitores para escolherem a música que irá tocar ao vivo no Facebook do SOL às 22h.