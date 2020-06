Embarcação com 22 marroquinos intercetada no Algarve

Sexta interceção no Algarve em seis meses e segunda em menos de duas semanas.

Uma embarcação com 22 pessoas foi intercetada, esta segunda-feira, pela Polícia Marítima de Faro, ao largo da praia de Vale do Lobo, em Loulé.

O grupo de 22 pessoas, que dizem ser de nacionalidade marroquina, foi avistado por pescadores, que alertaram as autoridades. O barco foi intercetado por volta das 04h50 da manhã.

Os homens terão sido acompanhados da embarcação até ao porto de Quarteira, onde desembarcaram, tendo sido encaminhados para a Estação Salva-vidas de Quarteira.

Os migrantes, todos do sexo masculino, "encontram-se a ser observados por uma equipa do INEM e serão efetuados testes de despiste da Covid-19", informou a Polícia Marítima através de um comunicado. Os homens estão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Sublinhe-se que este é o quarto desembarque de migrantes no Algarve no espaço de seis meses, e o segundo em menos de duas semanas, a interceção anterior ocorreu a 6 de junho em Olhão e os migrantes também tinham origem marroquina.