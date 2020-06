Il Matriciano: tradição romana em São Bento

Em Portugal há seis anos, o italiano Alessandro Lagana fez sucesso nas redes sociais durante a pandemia e entregou ao domícilio as pizzas do Il Matriciano na sua vespa. Agora, vai lançar novo conceito: das 18 às 20 horas.

Nos últimos meses, a pandemia apresentou duas soluções a Alessandro Lagana: ou baixava os braços e esperava que tudo voltasse ao normal, ou arregaçava as mangas e punha mãos à obra. O italiano que chegou a Portugal há quase seis anos, escolheu a segunda opção e é graças a ela que o seu restaurante, o Il Matriciano, consegue hoje ter as portas abertas e a casa composta praticamente todos os dias.

No início, ninguém sabia muito bem o que fazer para inovar. Com o restaurante fechado e a trabalhar apenas com takeaway e serviços de entrega ao domicílio, Alessandro começou pelo sítio onde, seguramente, muita gente passou grande parte o tempo durante a quarentena: nas redes sociais.

Começou por fazer vídeos onde mostrava as suas pizzas e lasanhas, mas a surpresa, e diversão, veio mais tarde: já que o restaurante fica mesmo à frente da Assembleia da República, em São Bento, por que não aproveitar as escadas do Parlamento? E no início de abril publicou o vídeo que levou os clientes a perguntar se não fazia mais vídeos. Alessandro inventava assim, nas escadas de São Bente, a ‘tele Matriciano’ para definir as regras do confinamento. «As medidas aplicada pelo Matriciano para o dia de Páscoa é que os portugueses têm de ficar em casa. É o Matriciano que vai entregar a vossa comida», dizia Alessandro que tinha até direito a microfone. E era mesmo Alessandro que ia entregar as refeições feitas no seu restaurante. «Durante o tempo em que estivemos fechados, fiz entregas pessoalmente na minha Vespa. Peguei na minha Vespa e ia eu entregar e os clientes ficavam muito contentes», contou ao SOL.

Os dias de chuva não impediram a entrega da comida e a prova disso é outro vídeo na rede Instagram que mostra Alessandro com uma capa impermeável e uns óculos de mergulho – nem a chuva pára este italiano. Ainda sobre os vídeos, Alessandro Lagana chegou a montar uma das mesas do seu restaurante em plenas escadas da Assembleia da República – para se divertir e para mostrar os seus pratos, claro. E uma das coisas que não falta na mesa é o vinho, português ou italiano. «Somos considerados o mais autêntico, não digo o melhor, mas o mais autêntico», conta o proprietário do restaurante que vai buscar inspiração a Roma, a sua cidade. E o facto de todas as pessoas que ali trabalham serem italianas contribui para essa autenticidade.

O restaurante tem seis anos, tantos quanto a residência de Alessandro, que já tinha amigos italianos em Portugal mesmo antes de decidir que queria abrir um espaço em Lisboa. «A economia funciona bem e em Portugal há uma segurança que em Itália não temos».

Na próxima semana, a partir de dia 18, Alessandro lança um novo conceito: 18-20. Durante aquelas duas horas, o restaurante serve de bar e ponto de encontro na boa tradição romana: de segunda a quinta-feira, por 10 euros, beba e petisque sem outra preocupação.