Espanha. Cheque de 1050 milhões para renovar parque automóvel

O Governo espanhol vai destinar 1050 milhões de euros à renovação do parque automóvel. Desse valor, 550 milhões são destinados a ajudas directas à aquisição de veículos e os restantes 500 milhões servirão para linhas de crédito para compra de industriais e comerciais.

Esta é uma iniciativa que está incluída no plano de relançamento do setor automóvel e que foi apresentada pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

O plano tem como objetivo mobilizar 3750 milhões de euros: 300 milhões utilizados na renovação do parque automóvel público, infraestruturas de carregamento eléctrico, electrificação dos transportes e ainda adaptar as cidades às novas necessidades de mobilidade num país onde o setor automóvel é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) e 9% do emprego.

“Pretende-se fazer o que for necessário para amortizar as enormes perdas do setor em 2020 enquanto lançamos as bases da indústria de amanhã: uma indústria que sairá reforçada com a electrificação e a digitalização e que contribuirá para que o nosso país avance no caminho de uma transição ecológica justa”, defendeu Pedro Sánchez, num encontro com representantes do setor.