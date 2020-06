Isabel dos Santos. Tribunal levanta arresto da posição da Sonaecom na NOS

O Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa levantou o arresto da posição da Sonaecom na NOS, detida por Isabel dos Santos. Assim, a empresa fica agora autorizada a exercer o direito de voto correspondente à participação.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a Sonaecom explica que o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa impôs que “no passado dia 12 de junho de 2020, foi a Zopt notificada do despacho proferido pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, que a autoriza a exercer o direito de voto correspondente aos 26.075% do capital social da NOS preventivamente arrestados à ordem do referido Tribunal”.

Recorde-se que o juiz Carlos Alexandre tinha ordenado o arresto da participação de Isabel dos Santos em várias empresas portuguesas no seguimento do Luanda Leaks.

“O arresto preventivo de 26,075% do capital social da NOS, SGPS, SA (doravante NOS), correspondente a metade da participação social na NOS detida pela ZOPT e, indiretamente, pelas empresas Unitel International Holdings, BV e Kento Holding Limited, controladas pela Eng.ª Isabel dos Santos”, lê-se ainda na nota.