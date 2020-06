Confirmados mais 40 casos de covid-19 na China nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas foram registados 40 novos casos de covid-19 na China. Só na capital do país onde surgiu o novo coronavírus, foram confirmados 27 casos de covid-19. No total, foram registados 106 novos casos do país nos últimos dias.

Foi encontrado um novo foco em Pequim, num dos principais mercados locais em Xifandi, e para conter a propagação do novo vírus o governo declaracou "estado de guerra", mais de 20 bairros foram colocados sob quarentena e milhares de pessoas que estiveram no mercado foram submetidos a testes de despiste à covid-19 e colocados em isolamento obrigatório.

No total, existem ainda 210 casos ativos de covid-19, dos quais cinco são pessoas que se encontram em estado grave. No domingo 76.499 pessoas foram testadas, das quais 59 deram positivo para o novo coronavírus.

Além dos 27 casos detetados na capital, foram confirmados cinco casos de transmissão local em outros pontos no país - quatro em Hubei e um em Sichuan. Foram ainda registados oito casos de covid-19, vindos do exterior do país, distribuídos pelas províncias de Guangdong e Liaoning, a região autónoma da Mongólia Interior, e a cidade de Xangai.