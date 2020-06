Feira em Agosto

por Pedro d'Anunciação

Houve uma época em que eu também gostava de trabalhar em Agosto, e fazer férias noutra altura. Mas depois começou tudo a fechar em Agosto, por falta de clientela. E Eu próprio passei a escolher esse mês para férias.

Agora vejo que a Feira do Livro está marcada para finais desse mês. Ou estão à espera de que ninguém faça férias por causa da covid 19, ou esperam de qualquer modo uma feira vazia, e sempre têm em quem descarregar as culpas: o Coronavírus.

Seja como for, não lhe auguro desde já grande sucesso, mesmo que não houvesse covid-19. Assim, ainda menos. Mas seria que os organizadores aceitariam alguma sensatez, contra a sua vontade indomável de fazer a Feira. E a verdade é que os prognósticos normalmente nem se cumprem. Pode ser que, contra todas as expectativas, a Feira do Livro venha a ser um êxito. Claro que não acredito nisso. Mas la que as hay...