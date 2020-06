"Governo não prevê nenhum aumento de impostos", diz João Leão

João Leão estreia-se esta terça-feira na qualidade de ministro do Estado e das Finanças, numa audição na Comissão de Orçamento e Finanças com início marcado para as 9h30. A audição vai contar com o processo de apreciação e votação do Orçamento Suplementar, que vai ter a duração de três semanas. A votação final está marcada para 3 de julho.

A audição arrancou com quase meia hora de atraso. João Leão lembrou o “sentido de responsabilidade” com que se apresenta na comissão. “É a minha primeira vez nesta sala com as atuais funções e a nova equipa. Ao longo dos últimos cinco anos discutimos cinco Orçamentos de Estado”, disse o governante, lembrando o saldo positivo de 2019.

“Queria assinalar que Portugal em 2019 também teve um saldo positivo da balança externa: crescimento da economia e do emprego, saldo positivo do país e contas públicas equilibradas”, disse, destacando as bases sólidas ao longo dos últimos cinco anos para que Portugal possa enfrentar a pandemia.

João Leão apresenta agora o Orçamento Suplementar onde destaca aspetos que considera fundamentais: “Não tem cortes no estado social, não impõe nenhum aumento de impostos”. Além disso, “acrescenta um envelope financeiro para dar cobertura orçamental ao PEES, um programa elaborado com consulta a todos os partidos, para preocupações dos diferentes partidos e sociedade civil”.

O ministro do Estado e das Finanças está agora a apresentar o Orçamento Suplementar aos deputados. “Por causa da covid-19 prevê-se que a economia contraia 6,9% em 2020, estimativa que está em linha com a previsão da União Europeia”, relembra.

PSD critica

O PSD começa a sua intervenção com uma “nota prévia” sobre o ministro demissionário, Mário Centeno. “Mesmo perante uma crise sem precedentes, a decisão de Mário Centeno foi abandonar o barco”, disse Afonso Oliveira. Apesar de assumir respeitar a decisão de Centeno “como cidadão”, critica a decisão como ministro. “O que está em causa não é a decisão de Mário Centeno cidadão mas ministro das Finanças, numa das crises mais graves da nossa História e não explicou aos portugueses a razão porque saiu”.

O deputado questionou se haverá ou não aumento de impostos. João Leão garante que não: “O Govenro não prevê nenhum aumento de impostos”. Aliás, garante “um alívio de impostos”.

Quando ao cenário macroeconómico, João Leão defende que é o cenário possível nesta fase e que é até ligeiramente mais pessimista do que a Comissão Europeia.

O ministro fala ainda do investimento público: Portugal é o 3º país da UE que prevê o maior investimento público, “acima dos 20%”.

Já António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, garante que a isenção total ou parcial do pagamento por conta do IRC dará um alívio fiscal de cerca de quatro mil milhões de euros às empresas. "O senhor deputado tem dificuldade em demonstrar que estas medidas não são de apoio às empresas", diz Mendonça Mendes ao deputado do PSD.

em atualização