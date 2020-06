Redes de alta velocidade crescem 9,8% no 1º trimestre

Os serviços de redes de alta velocidade (RAV) em local fixo atingiram 2,9 milhões de clientes residenciais no final do 1.º trimestre de 2020, mais 9,8% do que no período homólogo, altura em que registou um crescimento de 12,6%. Os dados foram revelados pela Anacom e indicam que por regiões, os aumentos mais expressivos foram registados na região Centro (+16%), Açores (+14,9%), Algarve (+14,3%), Alentejo (+14,2%) e Norte (+10,5%). Refira-se ainda que pelo menos 8 em cada dez novos clientes de RAV optaram por um serviço suportado em redes de fibra ótica (FTTH – Fiber to the Home).

No final de março, cerca de 68,7% das famílias subscreviam serviços de alta velocidade em local fixo, com a área metropolitana de Lisboa (87%), Madeira (77,4%) e Açores (75,4%) a apresentarem penetrações acima da média em Portugal (68,7%). O Algarve (63,5%), o Centro (56,2%) e o Norte (65,6%), regiões (juntamente com o Alentejo) em que a penetração destes serviços é mais baixa, aproximaram-se da média.

Estima-se que no 1º trimestre, estivessem cablados com uma RAV, no mínimo, cerca de 5,4 milhões de alojamentos, mais 4,1% que no 1.º trimestre do ano anterior. O crescimento verificado, apesar de significativo, é inferior ao registado há um ano (7,2%).

A cobertura das redes de alta velocidade era de 85,5% dos alojamentos no final de março, mais 3,3 pontos percentuais que no final do 1º trimestre de 2019. Por região, a cobertura na área metropolitana de Lisboa e nos Açores encontrava-se acima da média. Por outro lado, realça-se o crescimento do número de alojamentos cablados verificado no Centro (+9%), Madeira (+8,7%), e Alentejo (+6,9%), regiões onde se reduziram as assimetrias de cobertura face à média do país.

O número de alojamentos cablados com fibra óptica ascendeu a cerca de 5,1 milhões, mais 6,8% do que no trimestre homólogo (tinha crescido 10,6% no 1.º trimestre de 2019), tendo atingido uma cobertura de 80,5%.

Já o número de alojamentos cablados com acessos de alta velocidade suportados em redes de TV por cabo aumentou 0,3% no último ano, totalizando 3,8 milhões. A cobertura deste tipo de redes era de 59,5%, o mesmo valor que há um ano atrás.