Petição pede que monumentos em Nova Orleães sejam substituídas por estátuas de Britney Spears

Com a morte de George Floyd, começaram a ocorrer vários atos de vandalismo contra vários monumentos e estátuas de pessoas que tiveram atitudes consideradas polémicas por parte da população no passado e tiveram atos de racismo. No entanto, não é so a destruição das estátuas que está a acontecer como também um pedido para estas serem substituídas por estátuas... de Britney Spears.

A petição, que já conta com mais de 30 mil assinaturas, defende que as estátuas de figuras ligadas à história da Confederação, localizadas em Nova Orleães, onde a cantora norte-americana nasceu, devem ser substituídas "pela heróina do estado do Louisiana", a cantora Britney Spears.

"Para além de provar o seu talento, ela provou a sua força de carácter, por ter ultrapassado uma depressão e um esgotamento altamente mediatizados, mas também por trabalhar continuamente para melhorar. Ela é uma inspiração para milhões de pessoas. As suas contribuiçõies são demais para serem enumeradas, mas aqui deixo alguns exemplos dos esforços de solidariedade que fez no seu estado natal", começou por escrever a autora da petição, Kassie Thibodeaux.

Kassie menciona ainda que a cantora norte-americana ajudou vários projetos através de donativos e apoiou várias pessoas afetadas pelo furacão Katrina ou pelas cheias no Louisiana."Ela já tem uma estrela no Passeio da Fama, em Hollywood, e agora é tempo do seu estado-natal a honrar, com a homenagem que ela merece", finaliza a petição, endereçada ao Governador, Senador e restantes representantes do estado do Louisiana.