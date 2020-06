Seguidor faz piada sobre perna de Ângelo Rodrigues e ator responde à letra

Várias celebridades renderam-se à aplicação Faceapp, que os consegue "transformar" no género oposto. E Ângelo Rodrigues, conhecido pelo seu bom humor, não foi exceção. “Conheçam a Ângela, trintona resolvida que acha que a monogamia é uma construção social. Não gosta de homens que saltem etapas e fica eriçada quando estes a objectificam”, escreveu o ator.

Apesar de muitos dos comentários serem a elogiar Ângelo e a brincadeira, um dos seguidores decidiu referir-se ao internamento do ator devido a uma infeção na perna esquerda. "Essa tem as duas pernas?”, perguntou o seguidor, levando várias críticas por parte de outros seguidores. Mas o ator decidiu gozar com o comentário: “Uma a menos do que o Ângelo”, respondeu. O internauta acabou por gostar da reação do ator e elogiá-lo. “Ganhaste. Continua assim com essa forma de levar a vida. Grande abraço”, respondeu.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues esteve internado no Hospital Garcia de Horta, chegou a ser submetido a várias cirurgias e só teve alta dois meses depois,.