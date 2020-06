Grande Lisboa concentra 236 dos 300 novos casos

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta terça-feira pela DGS, já morreram 1.522 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais dois óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 300 casos, elevando o total de diagnósticos positivos para 37.336, que se traduz numa subida de 0,8%.

Há 423 doentes internados, menos oito do que no balanço anterior. 71 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos dois face a segunda-feira.

O número de recuperados voltou a subir, passando de 22.852 para 23.212, mais 360 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.316 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.810 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 353.178, dos quais 314.526 não se confirmaram.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, estão agora concentrados 15.364 casos confirmados, mais 236, em 300 novos casos, do que os 15.128 registados ontem.

O concelho de Lisboa é que regista maior número de casos com 2.992, seguem-se Sintra com 1.983, Vila Nova de Gaia com 1.600, Loures com 1.492, Porto com 1.414, Matosinhos com 1.292, Amadora com 1.290, Braga com 1.256 e Gondomar com 1.093.

Casos confirmados:

503 meninos e 435 meninas com menos de 10 anos;

619 rapazes e 749 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.451 homens e 2.809 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.727 homens e 3.127 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.733 homens e 3.551 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.489 homens e 3.545 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.849 homens e 2.097 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.324 homens e 1.484 mulheres entre os 70 e os 79;

1.571 homens e 3.248 mulheres casos com mais de 80 anos;

13 homens e 12 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

16.279 casos do sexo masculino e 21.057 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

93 homens e 44 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

176 homens e 117 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

442 homens e 581 mulheres com mais de 80 anos.

756 óbitos do sexo masculino e 766 do sexo feminino