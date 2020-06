Costa promove Portugal como um destino seguro em reportagem da CNN

O primeiro-ministro promove Portugal como um destino seguro para os turistas numa reportagem para a CNN. António Costa faz questão de sublinhar que é dos países europeus que realizou mais testes ao coronavírus.

"Portugal foi um dos países que mais testou por milhão de habitantes e apresenta números de confiança. Ora, a confiança é um fator essencial para a escolha do destino de férias", afirma o primeiro-ministro, na mini-entrevista gravada em vídeo.

Na peça, o correspondente da cadeia de televisão norte-americana frisa que Portugal é dos países da Europa que mais depende do turismo e que este setor foi um dos mais afetados pela pandemia, mas também lembra que foi um dos primeiros estados a combater a propagação do vírus com medidas duras de confinamento dos cidadãos.

A reportagem menciona também algumas das medidas implementadas no aeroporto de Lisboa, como o controlo de temperatura dos passageiros.