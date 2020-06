Portugal tem "todas as condições" para receber Liga dos Campeões confirma DGS

A Direção-Geral da Saúde assegurou esta terça-feira, dia 16 de junho, que Portugal tem "todas as condições" para receber a fase final da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões de futebol.

Portugal e Lisboa em particular, têm sido apontadas pela comunicação social como o local que a UEFA vai indicar na quarta-feira para a realização de uma 'final a oito' da 'Champions', com a disputa, sem público, dos embates dos quartos de final e das meias-finais, em apenas um jogo, e da final.

"A DGS está envolvida no apoio à candidatura portuguesa à organização da 'final a oito' da Liga dos Campeões", lê-se no comunicado da autoridade de saúde nacional, assumindo "confiar na existência de todas as condições para receber este evento desportivo em Portugal".

No mesmo comunicado, a DGS salientou "a estreita articulação que se tem verificado com o grupo de peritos nomeados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF)", assim como o "trabalho conjunto profícuo na retoma da principal liga nacional de futebol profissional".

"A DGS considera que, fruto do trabalho que tem sido desenvolvido com a FPF e a Liga [de clubes] e da experiência do desenrolar da principal competição de futebol nacional, se encontram reunidas todas as condições para o acolhimento do referido evento em Portugal", sublinhou, assegurando a disponibilidade "para a continuação da articulação entre as entidades promotoras deste evento e as autoridades de saúde".

A Liga dos Campeões foi interrompida no início de março, devido à pandemia de covid-19, nos quartos de final, fase em que faltam disputar a segunda mão dos embates entre Bayern Munique e Chelsea, entre FC Barcelona e Nápoles, entre Manchester City e Real Madrid e entre Juventus e Lyon.

A final da principal competição continental de clubes estava marcada para Istambul.

O Comité Executivo da UEFA vai reunir quarta e quinta-feira para decidir o desfecho das competições europeias, sendo que a comunicação social avançou com as hipóteses de serem disputados em Portugal os quartos de final, em 11 e 12 de agosto, as meias-finais, em 19, e a final, em 23.