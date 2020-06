Fernando Santos renova até 2024

A Federação Portuguesa de Futebol renovou contrato por mais quatro anos com o selecionador com mais vitórias.

Fernando Santos renovou contrato com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) até 2024.

"O Selecionador Nacional participará, até lá, na Fase Final do Euro 2020, na qualificação para a II Edição da Liga das Nações, onde defende os dois títulos conquistados por Portugal, além das qualificações para o Mundial 2022 do Qatar, Liga das Nações 2023 e Euro 2024", lê-se no comunicado publicado no site da FPF.

Fernando Santos, selecionador nacional desde setembro de 2014, é o treinador com "mais vitórias à frente da Equipa das Quinas, além de ter conquistado o Euro 2016 e a Liga das Nações 2019", lembra a federação no mesmo comunicado.