Nick Mason, ex-baterista dos Pink Floyd, em Portugal para dois concertos em 2021

O baterista dos icónicos Pink Floyd, Nick Mason, irá marcar presença em Portugal em 2021 com a sua banda Saucerful of Secrets.

Os concertos vão acontecer nos dias 3 e 4 de julho no Porto, na Super Bock Arena, e em Lisboa, no Campo Pequeno, respetivamente.

Os Nick Mason's Saucerful of Secrets são uma super banda que, para além do baterista inglês, conta com elementos dos Spandau Ballet e dos The Blockheads, e que se dedicam a tocar temas do início de carreira dos Pink Floyd, quando esta ainda era liderada pelo falecido Syd Barrett.

"Nós não somos uma banda de tributo", explicou Mason em 2018, ano em que a banda foi formada à revista Uncut. "O que interessa não é tocar as músicas como elas eram exatamente, mas capturar o espírito [dessa época]".

A banda irá lançar este ano um álbum ao vivo intitulado Live at the Roundhouse, que já pode ser reservado em duplo vinil, duplo CD/DVD e Blu-Ray.

Os bilhetes ainda não estão à venda e o seu custo não foi revelado