Kellogg's questionada por usar imagem de macaco em caixa de Choco Krispies

Fiona Onasanya, ex-deputada do partido trabalhista, enviou um email à empresa norte-americana a questionar a utilização da imagem de um macaco na caixa de cereais de chocolate Choco Krispies, em contraponto com a imagem de três crianças brancas na caixa de cereais Rice Krispies.

"Têm a mesma composição (exceto que os CP's [Coco Pops] são castanhos e sabem a chocolate)...", escreveu no Twitter, dando a entender que se tratava de uma questão de racismo.

@KelloggsUK, as you are yet to reply to my email - Coco Pops and Rice Krispies have the same compòsition (except for the fact CP's are brown and chocolate flavoured)... so I was wondering why Rice Krispies have three white boys representing the brand and Coco Pops have a monkey?