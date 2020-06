Suplementar. Rio prepara voto de abstenção

O presidente do PSD, Rui Rio, está a preparar o partido para a abstenção no Orçamento Suplementar, que hoje começa a ser discutido na generalidade. O líder do partido já ouviu a sua direção, apurou o i, sobre se o PSD deveria viabilizar, ou não, o documento. E a resposta foi unânime: sim. A opção do PSD deverá ser a abstenção à proposta.

Segundo a Rádio Renascença, Rui Rio já comunicou mesmo a decisão à sua equipa. A posição dos sociais-democratas nos últimos meses tem apontado para viabilizar do documento, tendo em conta os efeitos da pandemia da covid-19. Isto apesar de se apontarem dúvidas e se fazerem algumas críticas à proposta.

Mas, no PSD, há outro dado adquirido. No Orçamento de 2021, o discurso não será tão colaborante.