Web Summit. Paddy Cosgrave garante que todas as medidas de segurança serão tomadas

“A Web Summit vai decorrer em Lisboa este ano”. Foi desta forma, através de um anúncio no Twitter que Paddy Cosgrave, CEO do evento, anunciou que o maior evento de empreendedorismo e tecnologia do mundo vai acontecer, depois de vários meses de especulação devido à pandemia de covid-19.

Numa outra publicação, o CEO foi claro ao garantir que todas as medidas de segurança serão tomadas: “A Web Summit vai aderir aos mais rigorosos protocolos de saúde, conforme as orientações do Governo de Portugal”, escreveu.

Recorde-se que no início desde mês Cosgrave já tinha admitido que a realização da cimeira estaria nas mãos do Governo português. Apesar de ainda não ser claro como vai acontecer, o evento vai decorrer de 2 a 5 de novembro.

