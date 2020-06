Doze detidos em operação da PSP no Bairro do Pombal em Oeiras

A Polícia de Segurança Publica (PSP) realizou, esta quarta-feira de manhã, uma operação "de grande envergadura" no Bairro do Pombal, em Oeiras, no cumprimento de mandados de detenção e de busca de domiciliária por crimes de roubo, entre outros.

Da operação resultaram 12 detenções, de homens entre os 19 e os 27 anos, informaram as autoridades.

A intervenção policial, que envolveu mais de 150 operacionais, esteve relacionada, segundo a PSP, com uma "grande rixa" a 4 de maio, junto ao restaurante McDonald's de Paço de Arcos, na qual ocorreram agressões, roubos e ofensas à integridade física.